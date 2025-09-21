韓国ドラマ界に、また一つ印象深い作品が加わった。Netflix配信のリミテッドシリーズ（1シーズン限定ドラマ）『ウンジュンとサンヨン』である。

参考：キム・ゴウン、イ・チェミンらが揃い踏み 2025年後期の主要韓国ドラマをピックアップ

描かれるのは、10代、20代、30代、そして“現在”の40代と、長い年月を通して寄り添いぶつかり合い、ときに傷つけ合う、2人の女性ウンジュンとサンヨンの複雑な関係だ。小学生から中年まで、各ライフステージで、彼女たちの物語が続いていく。ここでは、そんな本シリーズ『ウンジュンとサンヨン』の内容を紹介し、鑑賞に値する興味深い点を掘り起こしていきたい。

“銀中”と書くウンジュンは、父親を亡くした傷を心に受けながら、母子家庭で裕福とはいえない小学生時代を送っている。そこに現れたのが、転校生の“上演”サンヨン。彼女はウンジュンを超える優等生で、権力者の親の庇護のもと、学校でも特別扱いをされる。この銀中と上演という名前から、“金に及ばない2番手”であるイメージや、“いつでも人々の注目を浴びる存在”という、2人の性質があくまでドラマのなかで暗示される。

先頃Netflixでリリースされた韓国映画『告白ヒストリー』では、1980年代生まれの監督が90年代の物語を描いていたが、ウンジュンとサンヨンもまた、同じ世代のキャラクターである。彼女たちの子ども時代に韓国は民主化されたが、一部の教師の高圧的な姿勢は長らく残り、貧富の差、親が権力を持っているかどうかによって生徒を差別する姿が、本シリーズによって描かれる。

教師が生徒を選り好みし、最も貧しい生徒には椅子にも座らせないというシーンからは、その陰惨さがどれほど、この時代を生きた子どもたちに傷を与えたかを彷彿とさせる。とはいえ、このような韓国社会に根深く残る軍事政権時代から続く問題を、そのまま問題として描く作品が多いという事実は、むしろ現在の韓国のエンタメ業界の健全性を感じ取れる部分だといえる。

そんな差別的な仕打ちに怒りをおぼえるウンジュンは、親が絶対的な力を持ちヒエラルキーのトップに立つサンヨンに対して反感を持つことになる。小学生らしく、その感情はドッジボールで彼女を執拗に狙うといった素朴な態度に表れる。しかしその内実は、彼女の正義感と嫉妬が混じり合った複雑なものだった。また、サンヨンがウンジュンを打擲するという事件も経て、2人の関係は悪化していく。

ウンジュンの小学生時代は、このように暗いものとなっていくが、学校で唯一、悩みを聞いて優しく接してくれたのが、女性教師の“ユン先生”（ソ・ジョンヨン）。彼女は、じつはサンヨンの母親だったことが明らかになる。ウンジュンにとってユン先生はかけがえのない存在となっていくが、サンヨンは母親がウンジュンに肩入れすることで、疎外感をおぼえていく。

こういった反目し合う関係ながら、ユン先生のはからいによって、ウンジュンとサンヨンはともに同じ部屋で勉強する仲となる。彼女たちを教えるのは、サンヨンの兄、チョン・サンハク（キム・ジェウォン）である。眉目秀麗でインテリ、細やかな気遣いができる“サンハク兄さん”に、ウンジュンは自然と憧れを抱く。サンヨンはそんな2人のやり取りも面白くない。サンハク兄さんの影響で写真に興味を持ち、2人が自分としない趣味の会話をすることにも不快感を持つのである。

また、彼女たちと同世代に青春を過ごし、さまざまな映画を観ていた視聴者は、この時代に言及される、バリー・ソネンフェルド監督の『アダムス・ファミリー』シリーズ、『ギルバート・グレイプ』（1993年）、『チャイニーズ・オデッセイ』（1995年）などなど、彼女たちが影響を受けてきた懐かしいタイトルの登場に共感するかもしれない。

2人の複雑な関係は、大学時代も続くことになる。ここからのウンジュンとサンヨンを演じるのは、メインキャストのキム・ゴウンとパク・ジヒョンだ。持ち前のキュートさと強い意志を感じる眼差しを持つキム・ゴウン。掘りが深く憂いを含んだ、より大人っぽい表情を見せるパク・ジヒョン。その対照的な魅力は、それぞれに2つの役柄を引き立て合う。

2番手にまわりがちなウンジュンと、華やかなサンヨンという対比だったはずだが、面白いことに、彼女たちの性格自体はその逆だということも分かってくる。ウンジュンは、まっすぐで素直な態度が周囲の共感を呼び、友人も多い。対してサンヨンは、どこか冷めていて誰かと感情を共有することが少ない。つまり、“陽”と“陰”の違いが際立ってくるのだ。そんな性質は、サンハク兄さんと同名の“キム・サンハク先輩”（キム・ゴンウ）へのアプローチの違いにも表れる。

とはいえ本シリーズは、陰にまわるサンヨンの性質をただ短所として描いているわけではない。2002年のサッカー日韓ワールド杯という大イベントにおいて、韓国ナショナルチームは大躍進した。大勢の人々が狂喜するなか、サンヨンはその輪に入らず冷めた態度を見せる。この描写は、彼女の個人主義的な面や、他人に染まらず自身の能力に集中する個性を強調しているといえよう。そして、その感性は写真サークルで見事な作品を撮り上げることに結実するのである。

ここで興味深いのは、彼女たちがかたちづくる三角関係の影響で、恋愛関係にある学生同士が別れることで噂が広まり、気まずさから大学に通うこと自体が困難になるというケースが顕になる部分だ。アメリカはもとより、日本の大学生でも、恋愛一つでここまでの状況に追い込まれることは稀だ。このあたりは、メンツが重要な韓国社会の特異性を垣間見るところだ。

次のライフステージである、映画会社でのプロデューサーとしての競争では、逆にウンジュンが有利な面が多くなってくる。サンヨンは計算による合理的なマネージメント能力で圧倒するが、共感や信念の力を持つウンジュンは信頼を勝ち取り、より円滑に人を動かしていけるのだ。組織で働くこと自体においては、ウンジュンに軍配が上がるだろう。とはいえ、そんな2人の勝負は想像できない方向に転がっていく。

両者は性質が異なるからこそ実力伯仲し、それぞれが相手の持っているものをうらやみ、コンプレックスを刺激される。こういった人生をかけたライバル的な関係性や、そこで生まれる愛憎入り混じった感情は、兄弟や姉妹などの立場に代表される、普遍的なものかもしれない。日本のドラマ作品としては、トーンが違えど『牡丹と薔薇』に近いものがあるかもしれない。

韓国社会として特徴的なのは、2人が同じ年代だからこそ衝突するという部分。本シリーズで描かれるように韓国では、年上／年下、先輩／後輩の上下関係が厳しい縦社会だ。だからこそ同い年がライバル関係になりやすいところがある。そこで生まれる勝敗は、人生そのものをどれほど充実したものにするかという範囲にまで及ぶこともあるだろう。

だが、ライフステージごとに熾烈な戦いを繰り広げてきた2人は、ある意味で最も遠慮しない関係性であり、影響を与え合って乗り越えようと切磋琢磨する、貴重な存在であることも確かなことだ。その関係は単なる友情や憎悪を超えて、一種の宗教性、哲学性をも帯びたものになっていく。とはいっても、それを描くための本シリーズは、1シーズンで終わるリミテッドシリーズであるとはいえ、1時間程度のエピソードが15もある。年代ごとの関係を描く内容は、一気見しようとすると、さすがに長丁場に感じてしまう印象もある。

しかし、こういったナラティブ（叙述形式）や時間感覚は、ドラマ畑特有のものであり、『愛と、利と』や『ブラームスは好きですか？』を手がけてきたチョ・ヨンミン監督だからこそ到達できる境地だったといえるだろう。そして、子ども時代のウンジュンがユン先生やサンハク兄さんの優しさや魅力に触れた瞬間のように、必ず観る者の魂を震わせようとするような“マジックモーメント”が、必ずエピソードごとに忍ばせてあるのも特長だ。ぜひ、この濃密な時間感覚のなかで2人の女性の人生と、その間にある魔法のようにきらめく瞬間を、丸ごと追体験してみてほしい。

（文＝小野寺系（k.onodera））