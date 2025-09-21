元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストの男性ミュージシャンに対し“痛烈苦言”を呈した。

この日のゲストは、田中と親交があり、同番組への出演が5月以来となる音楽ユニット、ホフディランのボーカル兼キーボード小宮山雄飛（52）。

冒頭から田中は、小宮山の“におい”に気付き「ほんとこんなこと言いたくないんですけど…昨日お酒飲みましたよね？ ニンニク食べました？」と質問した。

小宮山は「昨日酒飲みましたよ。（ニンニクも）あ、食べた」と認めた。すると田中は「めっちゃくさい！あっはははは」と大笑いしながらも、親交がある関係だけに、遠慮なくズバズバ指摘した。

小宮山は「昨日はね、申し訳ない。赤坂で韓国食材店に行って水キムチを大量に買って。それがおいしくて。すいません」とニンニクが入った料理を食べたことを告白。田中はすかさず「でも、水キムチをいただきながら“明日ラジオだな。ちっちゃいブースにこもるな”っていう考えは一瞬たりとも頭をかすめなかったのかな、と思って」と疑問をぶつけた。

小宮山は「確かに結構お酒も水キムチも飲みました。正直に言いますけど…（収録日の）朝10時にビールを飲んだんですよ」と、収録直前にも酒を飲んだことも明かした。

それを聞いた田中は声のトーンを一段を高め「ねえ、ほんとにいい加減にして！まださあ、これ収録だからさあ、4時間ぐらいしかたってないじゃん。どういうつもりで来てるの？『あったかタイム』」と小宮山を詰めた。

小宮山が「仕事、仕事…」とつぶやくように答えると、田中は「仕事だよ〜！」。そして小宮山は「違う違う、それも取材で、お蕎麦屋さんで、どうしても（撮影の）“シーン”としてね（ビールを飲んだ）」と釈明したが、田中は「だったらノンアルビールとかもありますよ、今。取材でしょ？ 写真でしょ？ 写真だったら全然（ノンアルでも）大丈夫じゃん。“私はこの後ラジオがありまして”って（言えばいい）。『あったかタイム』を軽視しているとしか思えない」と追及の手を緩めなかった。

タジタジの小宮山は「すいません、すいませんでした…」と謝るのが精いっぱい。田中はダメ押しで「いや、ほんとに、おじさんの二日酔いのにおいと、ニンニク食べた次の日のにおい…ちょっとほんと、耐えられない。ブレスケアとかしてないの？」などと言った後、少し冷静になり「すいません、オープニングから苦言でしたけど」と話していた。