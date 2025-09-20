FC東京が“多摩川クラシコ”制す! 遠藤渓太のヘッド弾で2連勝…川崎Fの後半AT同点弾は“幻”に終わる
[9.20 J1第30節 川崎F 0-1 FC東京 U等々力]
J1リーグは20日に第30節を行った。川崎フロンターレとFC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が1-0で勝利した。
序盤にチャンスを作ったのは川崎Fだったが、スコアを動かしたのはFC東京。前半23分、MFマルコス・ギリェルメが左サイドを突破し、折り返したボールは右サイドに流れる。走り込んだFW長倉幹樹が右足でクロスを上げると、PA中央のMF遠藤渓太がヘディングシュートを叩き込み、先制点を手にした。
前半29分、FC東京は再び決定機。MF高宇洋が中盤から右サイドに浮き球のスルーパスを飛ばす。反応したDF安斎颯馬がクロスを上げると、ニアサイドに詰めたFW仲川輝人が囮になってスルー。後ろで待ち構えたギリェルメが右足シュートでゴールネットを揺らすも、高のパスの時点でオフサイドが認められ、追加点にはならなかった。
前半に追いつけなかった川崎Fはハーフタイムに交代カードを切る。加入後初スタメンだったFWラザル・ロマニッチが下がり、MF脇坂泰斗が入った。
後半序盤から攻勢を強める川崎Fだが、チャンスを作るものの同点に追いつけない。後半29分にはDFファン・ウェルメスケルケン・際が右サイドから深い位置にスルーパス。公式戦6試合連続ゴール中のMF伊藤達哉がスライディングシュートで合わせるが、惜しくもゴール左外に逸れていった。
川崎Fは終盤にFW小林悠が出場。後半44分には左サイドからのクロスに合わせようとするが、DFアレクサンダー・ショルツに阻まれるも、さらに猛攻を仕掛けていく。
後半アディショナルタイム3分過ぎ、川崎FはDF三浦颯太の左足クロスでゴール前にこぼれたボールをMF{{脇坂泰斗}が押し込む。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経て、DFフィリップ・ウレモヴィッチのオフサイドが認められ、同点とはならなかった。
試合はそのまま終了し、FC東京が1-0で勝利。前節の“東京ダービー”に続いて2連勝を果たした。川崎Fは連勝が3でストップし、5試合ぶりの黒星となった。
J1リーグは20日に第30節を行った。川崎フロンターレとFC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が1-0で勝利した。
序盤にチャンスを作ったのは川崎Fだったが、スコアを動かしたのはFC東京。前半23分、MFマルコス・ギリェルメが左サイドを突破し、折り返したボールは右サイドに流れる。走り込んだFW長倉幹樹が右足でクロスを上げると、PA中央のMF遠藤渓太がヘディングシュートを叩き込み、先制点を手にした。
前半に追いつけなかった川崎Fはハーフタイムに交代カードを切る。加入後初スタメンだったFWラザル・ロマニッチが下がり、MF脇坂泰斗が入った。
後半序盤から攻勢を強める川崎Fだが、チャンスを作るものの同点に追いつけない。後半29分にはDFファン・ウェルメスケルケン・際が右サイドから深い位置にスルーパス。公式戦6試合連続ゴール中のMF伊藤達哉がスライディングシュートで合わせるが、惜しくもゴール左外に逸れていった。
川崎Fは終盤にFW小林悠が出場。後半44分には左サイドからのクロスに合わせようとするが、DFアレクサンダー・ショルツに阻まれるも、さらに猛攻を仕掛けていく。
後半アディショナルタイム3分過ぎ、川崎FはDF三浦颯太の左足クロスでゴール前にこぼれたボールをMF{{脇坂泰斗}が押し込む。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経て、DFフィリップ・ウレモヴィッチのオフサイドが認められ、同点とはならなかった。
試合はそのまま終了し、FC東京が1-0で勝利。前節の“東京ダービー”に続いて2連勝を果たした。川崎Fは連勝が3でストップし、5試合ぶりの黒星となった。