ÂçÃ«æÆÊ¿52¹æÄ¾¸å¡¢ÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿´¶Æ°¤Î°ìËë¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡¡°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¶á¤Å¤¡ÖÉáÄÌ¤Ëµã¤±¤ë¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ËÜÎÝÂÇÄ¾¸å¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü)¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢5²ó¤Ë52¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤¹µÕÅ¾3¥é¥ó¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï2¿Í¤¬Ç®¤¤¥Ï¥°¡£¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶Æ°Åª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡£5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Î¹¶·â¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢µÕÊý¸þ¤ØµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¶á¤Å¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë2¿Í¤ÎÊúÍÊ¡£ÂçÃ«¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¥Ï¥°¤Ï·ã¥¢¥Ä¤À¤Ê¡ª¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥Ï¥°µã¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤Î¥Ï¥°´¶Æ°Åª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë