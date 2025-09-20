

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※9月19日終値の9月12日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ 65.2 4065 ＭＢＯに対抗しエフィッシモが１株４１００円でＴＯＢ実施

２. <1382> ホーブ 東証Ｓ 63.1 2917

３. <2122> インタスペス 東証Ｓ 48.3 1400 ２５年９月末株主から株主優待制度を導入へ

４. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 48.1 671 人工知能関連

５. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 42.1 27

６. <7711> 助川電気 東証Ｓ 39.0 5790 高市前経済安保相の自民党総裁出馬会見前に関連銘柄物色の動き

７. <3640> 電算 東証Ｓ 33.2 3465 自治体情報セキュリティー対策など獲得で上期業績予想を上方修正

８. <3323> レカム 東証Ｓ 31.5 163 データセンター関連の展示会で米スーパー・マイクロのブースに子会社が参加

９. <3778> さくらネット 東証Ｐ 29.8 3740 政府が国産ＡＩ開発に乗り出すとの報道

10. <9170> 成友興業 名証Ｍ 27.0 3430 今期配当を10円増額修正

11. <9166> ＧＥＮＤＡ 東証Ｇ 26.2 962 ２～７月期ＥＢＩＴＤＡ５１％増を評価

12. <5075> アップコン 名証Ｎ 25.1 4630

13. <9251> ＡＢ＆Ｃ 東証Ｇ 23.7 1236 配当方針を変更し今期は年６０円配予想と大幅増額修正

14. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 23.1 4203 半導体製造装置関連

15. <5983> イワブチ 東証Ｓ 22.7 11240 豪ファンドが５％超保有

16. <7110> クラシコム 東証Ｇ 22.5 2241 今期営業３３％増益予想で前期配当の大幅増額も好感

17. <6324> ハーモニック 東証Ｓ 20.8 3030 半導体製造装置関連

18. <3633> ＧＭＯペパボ 東証Ｓ 20.5 2019 ２５年１２月期利益予想と配当予想を上方修正

19. <5017> 富士石油 東証Ｐ 20.3 497 出光興産がTOB実施し子会社化へ

20. <366A> ウェルネス 東証Ｇ 19.6 3405 健診データ構造化とクラウド基盤で描く持続成長戦略

21. <3853> アステリア 東証Ｐ 19.4 1731 ノーコード開発ツールを開発・販売するＭｉｋｏＳｅａをグループ化

22. <5998> アドバネクス 東証Ｓ 19.1 1818

23. <3266> ファンクリＧ 東証Ｓ 18.8 114

24. <6037> 楽待 東証Ｓ 18.5 1439 ２６年７月期は営業利益１７％増を計画

25. <5985> サンコール 東証Ｓ 18.1 1069 電気自動車関連

26. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 17.9 1417 ドローン関連

27. <6521> オキサイド 東証Ｇ 17.7 2123 半導体関連

28. <5256> フュージック 東証Ｇ 17.7 2602 『九州宇宙ビジネスキャラバン２０２５鹿児島』に協賛

29. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ 17.4 2825 人工知能関連

30. <9279> ギフトＨＤ 東証Ｐ 17.2 3675 国内大手証券は投資判断「２」に引き上げ

31. <7729> 東京精 東証Ｐ 16.5 10140 半導体製造装置関連

32. <7037> テノ．ＨＤ 東証Ｓ 16.5 657 配当増額と株主優待導入を好感

33. <6323> ローツェ 東証Ｐ 16.3 2081.5 半導体製造装置関連

34. <4369> トリケミカル 東証Ｐ 16.1 3055 半導体関連

35. <4970> 東洋合成 東証Ｓ 16.0 6510 半導体関連

36. <6055> Ｊマテリアル 東証Ｐ 16.0 1906

37. <6091> ウエスコＨＤ 東証Ｓ 16.0 945

38. <7236> ティラド 東証Ｐ 15.9 7650 上限５．９１％の自社株買いを発表

39. <6146> ディスコ 東証Ｐ 15.9 47610 ＳＯＸ指数８連騰で最高値街道まい進受け出遅れ修正の動き

40. <4072> 電算システム 東証Ｐ 15.9 3830 ＪＰＹＣと日本円ステーブルコインの社会実装に向け共同検討

41. <212A> ＦＥＡＳＹ 東証Ｓ 15.9 3400 第３四半期営業益４９％増で通期計画進捗率８０％

42. <218A> リベラウェア 東証Ｇ 15.9 2635 韓国Ｓｅｑｕｏｒ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ社と業務提携で覚書締結

43. <153A> カウリス 東証Ｇ 15.5 2488 電力１０社と連携しマネロン対策で新展開へ

44. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ 15.4 871 人工知能関連

45. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ 15.3 2240 半導体製造装置関連

46. <4175> コリー 東証Ｇ 15.2 2230 第２四半期営業は９５００万円の赤字に縮小

47. <6920> レーザーテク 東証Ｐ 15.0 19185 半導体製造装置関連

48. <8944> ランビジネス 東証Ｓ 14.6 251 ９月２６日に自社株の１２．８３％を消却へ

49. <4004> レゾナック 東証Ｐ 14.4 5110 半導体・電子材料拡大など評価し国内証券では格上げ

50. <5258> ＴＭＮ 東証Ｇ 14.2 475



株探ニュース

