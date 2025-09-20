　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※9月19日終値の9月12日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ 　　65.2　　4065　 ＭＢＯに対抗しエフィッシモが１株４１００円でＴＯＢ実施
２. <1382> ホーブ　　　　東証Ｓ 　　63.1　　2917　
３. <2122> インタスペス　東証Ｓ 　　48.3　　1400　 ２５年９月末株主から株主優待制度を導入へ
４. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ 　　48.1 　　671　 人工知能関連
５. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ 　　42.1　　　27　
６. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　39.0　　5790　 高市前経済安保相の自民党総裁出馬会見前に関連銘柄物色の動き
７. <3640> 電算　　　　　東証Ｓ 　　33.2　　3465　 自治体情報セキュリティー対策など獲得で上期業績予想を上方修正
８. <3323> レカム　　　　東証Ｓ 　　31.5 　　163　 データセンター関連の展示会で米スーパー・マイクロのブースに子会社が参加
９. <3778> さくらネット　東証Ｐ 　　29.8　　3740　 政府が国産ＡＩ開発に乗り出すとの報道
10. <9170> 成友興業　　　名証Ｍ 　　27.0　　3430　 今期配当を10円増額修正
11. <9166> ＧＥＮＤＡ　　東証Ｇ 　　26.2 　　962　 ２～７月期ＥＢＩＴＤＡ５１％増を評価
12. <5075> アップコン　　名証Ｎ 　　25.1　　4630　
13. <9251> ＡＢ＆Ｃ　　　東証Ｇ 　　23.7　　1236　 配当方針を変更し今期は年６０円配予想と大幅増額修正
14. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ 　　23.1　　4203　 半導体製造装置関連
15. <5983> イワブチ　　　東証Ｓ 　　22.7 　11240　 豪ファンドが５％超保有
16. <7110> クラシコム　　東証Ｇ 　　22.5　　2241　 今期営業３３％増益予想で前期配当の大幅増額も好感
17. <6324> ハーモニック　東証Ｓ 　　20.8　　3030　 半導体製造装置関連
18. <3633> ＧＭＯペパボ　東証Ｓ 　　20.5　　2019　 ２５年１２月期利益予想と配当予想を上方修正
19. <5017> 富士石油　　　東証Ｐ 　　20.3 　　497　 出光興産がTOB実施し子会社化へ
20. <366A> ウェルネス　　東証Ｇ 　　19.6　　3405　 健診データ構造化とクラウド基盤で描く持続成長戦略
21. <3853> アステリア　　東証Ｐ 　　19.4　　1731　 ノーコード開発ツールを開発・販売するＭｉｋｏＳｅａをグループ化
22. <5998> アドバネクス　東証Ｓ 　　19.1　　1818　
23. <3266> ファンクリＧ　東証Ｓ 　　18.8 　　114　
24. <6037> 楽待　　　　　東証Ｓ 　　18.5　　1439　 ２６年７月期は営業利益１７％増を計画
25. <5985> サンコール　　東証Ｓ 　　18.1　　1069　 電気自動車関連
26. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ 　　17.9　　1417　 ドローン関連
27. <6521> オキサイド　　東証Ｇ 　　17.7　　2123　 半導体関連
28. <5256> フュージック　東証Ｇ 　　17.7　　2602　 『九州宇宙ビジネスキャラバン２０２５鹿児島』に協賛
29. <135A> ヴレインＳ　　東証Ｇ 　　17.4　　2825　 人工知能関連
30. <9279> ギフトＨＤ　　東証Ｐ 　　17.2　　3675　 国内大手証券は投資判断「２」に引き上げ
31. <7729> 東京精　　　　東証Ｐ 　　16.5 　10140　 半導体製造装置関連
32. <7037> テノ．ＨＤ　　東証Ｓ 　　16.5 　　657　 配当増額と株主優待導入を好感
33. <6323> ローツェ　　　東証Ｐ 　　16.3　2081.5　 半導体製造装置関連
34. <4369> トリケミカル　東証Ｐ 　　16.1　　3055　 半導体関連
35. <4970> 東洋合成　　　東証Ｓ 　　16.0　　6510　 半導体関連
36. <6055> Ｊマテリアル　東証Ｐ 　　16.0　　1906　
37. <6091> ウエスコＨＤ　東証Ｓ 　　16.0 　　945　
38. <7236> ティラド　　　東証Ｐ 　　15.9　　7650　 上限５．９１％の自社株買いを発表
39. <6146> ディスコ　　　東証Ｐ 　　15.9 　47610　 ＳＯＸ指数８連騰で最高値街道まい進受け出遅れ修正の動き
40. <4072> 電算システム　東証Ｐ 　　15.9　　3830　 ＪＰＹＣと日本円ステーブルコインの社会実装に向け共同検討
41. <212A> ＦＥＡＳＹ　　東証Ｓ 　　15.9　　3400　 第３四半期営業益４９％増で通期計画進捗率８０％
42. <218A> リベラウェア　東証Ｇ 　　15.9　　2635　 韓国Ｓｅｑｕｏｒ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ社と業務提携で覚書締結
43. <153A> カウリス　　　東証Ｇ 　　15.5　　2488　 電力１０社と連携しマネロン対策で新展開へ
44. <298A> ＧＶＡテック　東証Ｇ 　　15.4 　　871　 人工知能関連
45. <6315> ＴＯＷＡ　　　東証Ｐ 　　15.3　　2240　 半導体製造装置関連
46. <4175> コリー　　　　東証Ｇ 　　15.2　　2230　 第２四半期営業は９５００万円の赤字に縮小
47. <6920> レーザーテク　東証Ｐ 　　15.0 　19185　 半導体製造装置関連
48. <8944> ランビジネス　東証Ｓ 　　14.6 　　251　 ９月２６日に自社株の１２．８３％を消却へ
49. <4004> レゾナック　　東証Ｐ 　　14.4　　5110　 半導体・電子材料拡大など評価し国内証券では格上げ
50. <5258> ＴＭＮ　　　　東証Ｇ 　　14.2 　　475　

株探ニュース