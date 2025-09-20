¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖÏ»¿À¹çÂÎ¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤è¤ê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-40SP Ï»¿À¹çÂÎ¥´¥Ã¥É¥Þー¥º CHOGOKIN 50th Ver.¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-40SP Ï»¿À¹çÂÎ¥´¥Ã¥É¥Þー¥º CHOGOKIN 50th Ver.¡×¤ò9·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï44,000±ß¡£
¡¡Ä¶¹ç¶â50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖÏ»¿À¹çÂÎ¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÏ»¿À¥í¥Ü¡×¤¬ÊÑ·Á¡¦¹çÂÎ¤·¤¿¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£CHOGOKIN 50th Ver.¤Î¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤Ï¡¢¡ÖÏ»¿À¥í¥Ü¡×¤Î³ÆÉô¤Ë¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ»¿À¹çÂÎ¡×¤¹¤ë¤ÈÁ´¹âÌó280mm¤ÎµðÂç¥í¥Ü¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡ÖÌÀ¿À¥¿¥±¥ë¡×¤¬¾è¤ê¹þ¤à¡Ö¥´¥Ã¥É¥¬¥¤¥äー¡×¤ÏÁ´¿È¤ËÀÖ¤È¶ä¤Î¥á¥Ã¥¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¡×¤Ë´°Á´³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶¯Âç·¿·õ¡Ö¥Þー¥º¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶¹ç¶â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÏ»¿À·õ¡×¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3µ¡¤ÎÀïÆ®µ¡¤ËÊ¬Î¥¡¦¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä±§ÃèÀïÆ®µ¡¡Ö¥³¥¹¥â¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¡×¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-40SP Ï»¿À¹çÂÎ¥´¥Ã¥É¥Þー¥º CHOGOKIN 50th Ver.¡×
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó280mm¡Ê¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¹çÂÎ»þ¡Ë¡¢Ìó100mm¡ÊÃæ³Ë¥í¥Ü¡¦¥¬¥¤¥äー¡Ë
ºà¼Á¡§¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢ABSÀ½
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥´¥Ã¥É¥¬¥¤¥äー
¡¦¥Þ¥¸¥ó¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹
¡¦¥Þ¥¸¥ó¥¦¥é¥Ì¥¹
¡¦¥Þ¥¸¥ó¥¿¥¤¥¿¥ó
¡¦¥Þ¥¸¥ó¥·¥ó
¡¦¥Þ¥¸¥ó¥éー
¡¦¥³¥¹¥â¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー
¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹
¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ8¼ï
¡¦ÌÀ¿À¾Ì¡Ê¥´¥Ã¥É¥¬¥¤¥äー¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë´ä¾Ì¡Ë
¡¦Ï»¿À¥í¥ÜÍÑÉð´ï¡ÊÁ´7¼ï·×8¸Ä¡Ë
¡¦¥´¥Ã¥É¥Þー¥ºÍÑÂç·õ¡Ê2¼ï¡Ë
Ãæ³Ë¥í¥Ü¡Ö¥´¥Ã¥É¥¬¥¤¥äー¡×Á´¹âÌó100mm
¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤ÎÆ¹ÂÎ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¡×Á´¹âÌó170mm
¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤Î±¦ÏÓ¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¦¥é¥Ì¥¹¡×Á´¹âÌó120mm
¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤Îº¸ÏÓ¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¿¥¤¥¿¥ó¡×Á´¹âÌó120mm
¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤Î±¦µÓ¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥·¥ó¡×Á´¹âÌó160mm
¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þー¥º¡×¤Îº¸µÓ¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥éー¡×Á´¹âÌó160mm
(C)¸÷¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£