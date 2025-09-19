5Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡ª »°É©¡Ö¿··¿¡È·Ú¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡É¡×ÅÐ¾ì¡ª ¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¡õ¹¤Ó¤íÆâÁõ¤â¥¤¥¤¡ÖeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¿·¿§¤â¡ª¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯9·î18Æü¡¢»°É©¤Ï¿··¿¡ÖeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥â¥À¥ó¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª »°É©¡Ö¿··¿¡È·Ú¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê55Ëç¡Ë
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¹õ¤¤ÂÓ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥°¥ê¥ë¤È¥¥å¡¼¥Ö·¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥¥â¡¼¥ë¤äÆÃÄ§Åª¤Ê¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âµé´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢7¥¤¥ó¥Á¥«¥é¡¼±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤È°ìÂÎ·¿¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤¬Àè¿Ê´¶¤È¾å¼Á´¶¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢A¥Ô¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼¼ÆâÄ¹¤¬ÀèÂå¤«¤é115mm³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥Ô¥é¡¼¼«ÂÎ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Êý»ë³¦¤âÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢3¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ä¡¢ÀÜ¶á»þ¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡¿¹ß¼Ö»þ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½ÁõÈ÷¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢·×8¼ïÎà¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¿¥í¥°¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤¿¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢ÀèÂå¤Ë°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥¹¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ë·Ï¥«¥é¡¼¤âÀèÂå¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿··¿¤Ç½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤ÎÐÀÄ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¤³¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¿··¿eK¥¯¥í¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¹âµé´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥ß¥¹¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÎÁ¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖeK¥ï¥´¥ó¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤â°ú¤Â³¤ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÀèÂå¤Ç¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤â¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£