iPhone 17¤Î¡ÖN1¥Á¥Ã¥×¡×¡¢Wi-Fi 7¤Ë°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¡©
¿··¿¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¥Á¥Ã¥×¡ÖN1¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖWi-Fi 7¡×¤Î»ÅÍÍ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MacRumors¤¬ÊÆÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡ÊFCC¡Ë¤ÎÊ¸¾Ï¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢N1¥Á¥Ã¥×¤Ç¤ÏWi-Fi 7¤ÇºÇÂç160MHz¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÓ°èÉý¤Þ¤Ç¤·¤«¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ¬³Ê¾å¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ç¤¢¤ë320MHz¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Wi-Fi 7¤ÎÍýÏÀÅª¤ÊºÇÂçÂ®ÅÙ¤ÇÄÌ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Wi-Fi 7¤Î160MHz¤È320MHz¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¡£
Wi-Fi 7¤Ï2.4GHz¡¿5GHz¡¿6GHzÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¤«¤ÄÄãÃÙ±ä¡¢¤½¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀÜÂ³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
N1¥Á¥Ã¥×¤Ï½½Ê¬¤ÊÄÌ¿®ÀÇ½¤òÃ£À®¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡ÖAirDrop¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÊÅÅÎÏ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎN¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥Ã¥×¤Îº£¸å¤Î¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source: MacRumors
