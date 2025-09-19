¡Ú¥ß¥Ë¥ì¥Ó¥åー¡Û¡ÖAirPods Pro 3¡×º£ÆüÈ¯Çä¡£¼«Ê¢¹ØÆþÉÊ¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯³«Éõ
9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖAirPods Pro 3¡×¡£É®¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤â¹ØÆþ¤·¤¿¼Âµ¡¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³«Éõ¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º¸¤¬¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Î³°È¢¡¢±¦¤¬¡ÖAirPods Pro 2¡×¤Î³°È¢
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¹½À®¡£¡ÖAirPods Pro 3(º¸)¡×¤Ç¤Ï¡ÖAirPods Pro 2¡×(±¦)¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÃæÉß¤¡É(¼Ì¿¿±¦ÃæÃÊ)¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
Çò¤¤È¢¤Ë¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³°È¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤³¤½ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖAirPods Pro 2¡×¤Î³°È¢¤è¤ê¤â°ì²ó¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿È¤â¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏËÜÂÎ¤È¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Ê¤ÉÉÕÂ°ÉÊ¤Î´Ö¤Ë¡ÈÃæÉß¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæÉß¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥×¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤¬¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡¢±¦¤¬¡ÖAirPods Pro 2¡×¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹
½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤â²£Ä¹¡¦ÂÊ±ß·Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ì½ï¤À¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Î¤Û¤¦¤¬¶Ï¤«¤ËÂç¤¤¤¡£¤¿¤À½Å¤µ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î50.8g¤«¤é43.99g¤Ë·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ä¤ÈÊ¬¤«¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ûー¥ë¤ò°ú¤Â³¤ÅëºÜ
½¼ÅÅÃ¼»Ò¤âUSB-C¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¥±ー¥¹ÇØÌÌ¡£ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤Þ¤¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ä½é´ü²½¤Ê¤É¤Ë»È¤¦ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬ËÜÂÎÇØÌÌ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Ç¤ÏÇÑ»ß¡£¤«¤ï¤ê¤ËËÜÂÎÁ°ÌÌ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤ÇÂ¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¢³¸¤òÄù¤á¤Æ30ÉÃ¸å¤Ë³¸¤ò³«¤±¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥¿¥Ã¥×¤Ç½é´ü²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÁàºîÊýË¡¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£Android¤äWindows¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ°Ê³°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤ÅÀ¤Ç¤Ï½¼ÅÅ¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹LED¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿¤â¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Ç¤Ï¥±ー¥¹ÆâÂ¦¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
»î¤·¤Ë¡ÖAirPods Pro 2¡×¤Î¥±ー¥¹¤Ë¡ÖAirPods Pro 3¡×¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò»ÅÉñ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¼«ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Î¤Û¤¦¤¬¼ª·ê¤ËÆþ¤ì¤ë¼´ÉôÊ¬¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·ÁõÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Î¶¦ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾å¤¬¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡£²¼¤Î¡ÖAirPods Pro 2¡×¤È¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë·Á¾õ¤¬°ã¤¦
¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤ò³°¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¡ÖAirPods Pro 3¡×(º¸)¤Î¤Û¤¦¤¬¼´¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Ï¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼´(¥¹¥Æ¥à)ÉôÊ¬¤Î·Á¾õ¤ÏAirPods Pro 3¤ÈÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÇÄ¹¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢AirPods Pro 2¸þ¤±¤Î¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤òAirPods Pro 3¤ËÃå¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤ÏAirPods Pro 2¤Ë¡¢AZLA¤Î¡ÖSednaEarfit XELASTEC for AirPods Pro¡×¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤¬Áá´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
´Î¿´¤Î²»¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2～3¶Ê¤ò·Ú¤¯Ä°¤Î®¤·¤¿ÄøÅÙ¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Üー¥«¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°õ¾Ý¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿AirPods Pro 2¤Î¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤òAZLA¤«¤é½ãÀµÉÊ¤ËÉÕ¤±´¹¤¨¤ÆÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Î¤¢¤È¤ËAirPods Pro 2¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥Ùー¥ë¤¬2～3Ëç¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¥Ü¥ä¥±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Äã°è¤ÎÎÌ´¶¤âAirPods Pro 3¤Î¤Û¤¦¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢AirPods Pro 2¡ÜAZLA¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤À¤È¡¢¼ª¤È¤ÎÌ©ÃåÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢AirPods Pro 3¤È¤â¤¢¤Þ¤êÂ½¿§¤Ê¤¤Äã²»´¶¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£