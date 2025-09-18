「ヤンニョムチキンの次にくる」ミキティ＆横澤夏子大絶賛！すぐマネできる唐揚げアレンジ

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

9月16日（火）に放送された同番組では、「子連れに嬉しい！無料外食SP」と題し、子どもが無料で食べられる外食を特集した。

ココスの朝食バイキングでは、自分で作れるアレンジ料理も紹介。唐揚げを使った絶品アレンジに、実食した藤本と横澤から大絶賛の声が止まらず…。

【映像】「唐揚げにはコレをかけるべき」藤本＆横澤が絶賛したアレンジとは？

“朝から行列！無料バイキングを大調査”として紹介されたのは、ファミリーレストラン・ココスの朝食バイキング。ソーセージやスクランブルエッグ、ソース焼きそば、カレーといった子どもが好きな王道メニューが多いうえ、3歳以下は無料という小さい子どもがいる家族にとって嬉しいバイキングだ。

番組では、たんぽぽ白鳥久美子＆チェリー吉武ファミリーがココスを訪れると、吉武が1歳の長男のためにご飯に鯖の味噌煮をほぐして混ぜた“サバ味噌混ぜご飯”を作るなど、バイキングを活かしたアレンジを披露する。

ほかにも、視聴者ママから寄せられたバイキングでできるアレンジ料理を紹介。コーンスープにサラダコーナーのコーンを足した“コーンマシマシスープ”や、ワッフルにサラダやお肉をのせた“おかずワッフル”といったアイデア料理に、藤本と横澤も目を輝かせた。

スタジオに“おかずワッフル”が登場すると、2人はワッフルに野菜と唐揚げ、スクランブルエッグをのせ、メープルソースをかけて試食。最初は戸惑いを見せた2人だったが、一口食べると「美味しい！」を連発する。

藤本は「唐揚げとメイプルの甘さが合う」と絶賛。横澤も「これから唐揚げにメイプルかけたい」とその美味しさに驚いていた。

その後も「定番女だった私が恥ずかしい」「革命ですね。メイプルに無限の可能性を感じる」と絶賛が止まらない2人。藤本は「ヤンニョムチキンの次にくるんじゃない？」と言うと「（2人で商品を）出そう」と提案するほどハマったようだった。