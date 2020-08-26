『白鳥久美子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
娘が2歳のときに、初めて夫に預けて友人の結婚式に出席した投稿者の女性
ABEMA TIMES
テレ朝POST
男児を帝王切開で出産し、「3682グラムのビックベイビーです」と報告
日テレNEWS NNN
「起きると気持ち悪い。頭痛い。ごはん用意すると匂いで気持ち悪い」と吐露
スポーツ報知
現在41歳で高齢出産になるとし、周囲の人々や相方に支えられていると言及
ナリナリドットコム
2012年に著書で「処女芸人」であることを公表した背景について言及
文春オンライン
保育士試験に合格したことを報告し、合格通知書の写真を掲載
オリコンニュース
ある日突然、母乳を拒否され「これじゃない」という強い意志を感じたそう
アメーバニュース
帝王切開での出産となったため、夫は別室で待機し、誕生を待ったという
デイリースポーツ
これを機に髪をばっさりカットしたと明かし、新しい髪型を公開
中学でいじめに耐え、高校ではキャラ変しようと自己紹介でウケを狙うも失敗
週刊女性PRIME
アゴをつかまれるなど、「女として見られていない」扱いを受けていたという
スポニチアネックス
1分間で相手の顔に何回キスできるか挑み、ギネス記録を達成したことも報告