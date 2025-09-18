ÊÆ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¡¢AIÀ¸À®¤Îµ¶¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸³È»¶¤òÌäÂê»ë¡¡¡ÖË½ÎÏ¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¡×
¡¡9·î17Æü¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤Î´á¶ñ¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë»ö¶È¤òÃ´¤¦ÊÆ¹ñË¡¿Í¡ÖBandai Namco Toys & Collectibles America¡×¤Ï¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ï¡¢¼«¼Ò¥í¥´¤òÍÑ¤¤¤¿µ¶¤ÎÌÏ·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²èÁü¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥«¡¼¥¯»á½Æ·â»ö·ï¤¬ÇØ·Ê¤«
¡¡À¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï»ö·ïÌ¾¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±¦ÇÉ³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬9·î10Æü¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Æ±»á¤Î°Å»¦¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëµ¶¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²èÁü¤¬ÊÆ¹ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¿ÍÊª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¡¢¡ÖBANDAI¡×¥í¥´¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À²èÁü¡£AIÀ¸À®¤ä²èÁü²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¡ÖË½ÎÏ¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³Ë¡¿Í¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤ÎË½ÎÏ¤â¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤ä°Õ¿Þ¤òÏÄ¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÃÎÅªºâ»º¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ÎÊó¹ð¡¦ºï½ü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤òÌÜ·â¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÄ¾ÀÜÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Helldivers 2 ¤Î¹ï°õÊóÆ»¤âÇÈÌæ
¡¡¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÉ÷»É¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿Åê¹Æ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿½ÆÃÆ¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖHelldivers 2¡×¤ÎÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤òÌÏ¤·¤¿¡ÖHey fascist! Catch! ¢¬¢ª¢¢¢¡×¤È¤¤¤¦¹ï°õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Ë½ÎÏÈÈºá¤È¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Î´ØÏ¢À¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤ÎÃæ¤ÇÆ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿×Â®¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀ¼ÌÀÁ´Ê¸¡Û
We have recently been made aware of AI-generated images circulating online that depict the Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. logo on packaging associated with graphic or violent content, including references to recent events.
We want to make it unequivocally clear: Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. strongly condemns any form of violence and does not support or endorse the use of our brand, products, or logo in any such context. These images are not created, approved, or affiliated with our company in any way.
We are actively investigating this matter and are taking steps to report and remove any unauthorized or misleading content. The misuse of our intellectual property in a way that misrepresents our values and intentions is deeply concerning and will not be tolerated.
We thank our community for bringing this to our attention and encourage anyone who sees similar misuses to report them to us directly.
¡ÚËÝÌõÈÇ¡Û¢¨ËÝÌõ¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ëAIÀ¸À®¤Î²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¡¢Ë½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï»É·ãÅª¤ÊÆâÍÆ¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÌÀ³Î¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc.¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤ÎË½ÎÏ¤â¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ½ÉÊ¡¢¥í¥´¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸Ì®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢»Ù»ý¤â¾µÇ§¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î²èÁü¤ÏÅö¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¾µÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Þ¤¿¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êó¹ð¤äºï½ü¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤ä°Õ¿Þ¤òÏÄ¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÃÎÅªºâ»º¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤òÌÜ¤Ë¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ¾ÀÜ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
— Bandai Namco Toys & Collectibles America (@BandaiCollect) September 17, 2025
