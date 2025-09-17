ホテルニューオータニの秋アフタヌーンティー。パティスリーSATSUKIやピエール・エルメ・パリの栗＆ぶどうスイーツを最上階で
ホテルニューオータニ（東京）最上階の展望ダイニング「VIEW & DINING THE SKY」にて、秋の訪れを感じる味わい豊かな「スーパーアフタヌーンティー〜栗とぶどう〜」が2025年11月28日（金）まで開催中。
「パティスリーSATSUKI」の“スーパーシリーズ”や「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツを一挙に愉しめる、まさに“スーパー”な魅力が詰まったティーセット。360度パノラマに広がる絶景とともに堪能して。
「パティスリーSATSUKI」の秋のおいしさがぎゅっと詰まった厳選スイーツ
上段には、ホテルニューオータニのペストリーブティック「パティスリーSATSUKI」から、秋らしさあふれる珠玉のスイーツがずらり。
自然な甘みと濃厚なくちどけが魅力の「マロンプリン」や、ぶどうのみずみずしさとショートケーキとが相性抜群の「グレープショートケーキ」などの季節限定スイーツを楽しむことができる。
そのほかにも、糖度14度以上のマスクメロンを使用したホテルニューオータニのシグネチャーメニュー「スーパーメロンショートケーキ」など、選りすぐりの5品を厳選してお届け。
見た目・味ともに秋を存分に感じる「ピエール・エルメ・パリ」の美しいスイーツ
中段には、ホテル館内に世界第一号店を構える「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツが勢揃い。
抹茶のクリームがほんのり和のアクセントを添える「モンブラン サラ」や、クルミとマロンの味わいの調和が愉しめる「オディセイ」、マロンクリームにマロングラッセと存分に栗を堪能できる「セリアン」など、多彩なラインナップに心躍る。マカロンも愉しめるボリューム満点の1皿で、秋の味覚に酔いしれてみて。
料理長のこだわりが詰まった色とりどりのタルティーヌたち
下段を飾るのは、彩り豊かなタルティーヌバラエティー。
スモークサーモンを使用した王道のオープンサンドのほか、北京ダックと味噌の調和を愉しめる1品など、さまざまな味わいが目白押し。フリーズドライの野菜を敷き詰めてほんのり甘みを出したパンにポテトサラダをトッピングした、シェフの遊び心を感じる逸品にも注目して。食べておいしく目で見て楽しいオープンサンドの数々をご堪能あれ。
別皿で用意されるスコーンは、この季節ならではの贅沢な味わい
アフタヌーンティーを引き立てる名脇役「マロンスコーン」は、ごろりとした存在感ある栗を贅沢にトッピングした、紅茶との相性抜群の1品。この時期にしか味わうことのできない格別のおいしさを楽しんで。
またドリンクセレクションには、故エリザベス女王にも献上された歴史ある紅茶をはじめ、多彩なフレーバーティーやルイボスティーなどのハーブティー、さらにはノンカフェインの紅茶まで幅広く用意されているのがうれしい。
秋の足音を感じる昼下がりに食欲の秋を堪能できる特別なアフタヌーンティーを、360度パノラマの眺望が魅力の店内で堪能してみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
圧巻の眺望に包まれる都内でも屈指の絶景ダイニング
360度パノラマに広がる絶景とともに唯一無二の食体験を提供してきた「VIEW & DINING THE SKY」は、「世界中から訪れるお客様に、日本が誇る富士山を見せたい」という創業者 大谷米太郎氏の想いを受け継ぐレストラン。赤坂御所や国立競技場など東京の名所や、遠く富士山をも一望できる絶景に魅了されて。
