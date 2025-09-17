この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪・関西万博で盛大なパレード 各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクター参加

大阪・関西万博（大阪市此花区）で9月16日、「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が開かれ、EXPOパレードも行われた。



パレードには、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をはじめ、公式参加国や国内パビリオンのアテンダント、マスコットキャラクターらが大阪桐蔭高等学校吹奏楽部による演奏とともに行進した。



同イベントは、大阪ウィークのラストスパートを飾るイベントとして開催。EXPOホール「シャインハット」では、各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクターが登場し、会場を盛り上げた。

