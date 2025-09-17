ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅÐÈÄÆü¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Ëº¤ì¤Æ¤¿»ö¼Â¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡×
Åê¼ê¤Ç¤Ï12ÀèÈ¯¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.75¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÈËº¤ì¤¬¤Á¤Ê»ö¼Â¡É¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3Ï¢Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥·¡¼¥É½ç°ÌÁè¤¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸½ºß49ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦³Ê¹¥¡£Á°Æü15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç53¹æ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Îº¹¤Ï4ËÜ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÅöÁ³¹â¤¤¤¬¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤Ã¤Æ¤ëÁê¼ê¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¤µ¤¹¤¬¤ËÁð¡£¤³¤ì¤Ï±§Ãè¿Í¡×¡ÖËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤ÐËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¸½¾Ý¡É¤¬²þ¤á¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤1°Ì¤È2°Ì¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»î¹ç¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÅê¼êÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÐ·è¤Ã¤Æ¤³¤Î½ªÈ×¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤µÏ¿¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥óÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Ávs¥Ð¥Ã¥È¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë