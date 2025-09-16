

「ジ アウトレット湘南平塚店」が出店する「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA」

dinosは9月19日、神奈川県平塚市に所在するアウトレット「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA」に、「ジ アウトレット湘南平塚店」をオープンする。

同社が運営する通販ブランド「ディノス」で展開するファッション商品を、お得な価格で購入できる。また、オープンを記念し、最大70％OFFなど期間限定キャンペーンを実施する。

同社は衣類品在庫の廃棄ゼロを目指し、同社が運営する通販ブランド「ディノス」で展開するファッション商品を2011年からアウトレット店舗で販売している。現在は茨城県、栃木県、埼玉県、大阪府に店舗を構え、地元密着のアウトレット店として好評を得ている。同店舗も、平塚近郊の人々にも気軽に来店してもらえる魅力的な店舗を目指す。

取り扱いブランドは本物志向の50代女性をメインターゲットにした「DAMA collection（ダーマ・コレクション）」や、30〜40代の女性をターゲットにした品があるきれいめカジュアルがテーマのブランド「So Close,（ソー クロース）」など。上質なおしゃれを楽しむ女性のための洗練された大人のリアルクローゼットを用意している。

9月19日〜9月30日開催のオープニングキャンペーンでは、最大70％OFFを展開。「DAMA collection」「DAMA collection PLUS」2025夏号の展示品など最大30％OFFで販売する。LINE会員登録で、500円OFFクーポンをプレゼント（税込5000円以上の購入で使用可能）。

［新店舗概要］

店舗名：ジ アウトレット湘南平塚店

出店場所：神奈川県平塚市大神八丁目1番1号

開店日：9月19日（金）

営業時間：10:00〜20:00

取り扱いブランド：DAMA collection、DAMA collection PLUS、DAMA Premium、DAMA collection And、So Close,

dinos＝https://dinos-corp.co.jp