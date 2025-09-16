社労士・たかこ先生「辞める時にしか本音は言わない」静かな退職急増に“面談術”を指南
「静かな退職は会社崩壊の引き金。会社が崩壊する前に経営者がすべきこと」と題した最新動画で、社労士のたかこ先生が「静かな退職」の実態と具体的な防止策について解説した。
たかこ先生は「社員の45%が静かな退職状態」と海外調査のデータを紹介し、「会議が静かすぎるのは、その危険なサイン」と警鐘を鳴らす。静かな退職とは「在職しているが、言われたことだけをこなし、それ以上のことはやらない」働き方を指し、一見問題なさそうに見えても「生産性の低下、優秀な人材の流出、職場の雰囲気悪化というリスクがある」と説明。
「経営者からは『社員が積極的でなくなった』『意見が出なくなった』『優秀な人が急に辞める』といった声が相次いでいる」と現場のリアルな悩みも語った。
その背景には、「評価が不透明で努力が報われない」「特定の人に仕事が偏る不公平感」「意見が言いづらく、どうせ変わらないという諦め」があると述べる。「目標と評価基準を明確にし、きちんとフィードバックをする、月1回の1on1面談で社員の本音や希望、不満を定期的に聞く」ことが未然防止になると強調。
「いざ辞めるとなったらもう手遅れ。決心してからの“引き止め”はほぼ効かない。だからこそ『退職理由を本音で聞き、今後に活かすことが重要』」と訴えた。
さらに、「スキルアップやキャリア支援への投資で仕事の偏りややる気の低下も回避できる」と説明。「人材開発支援助成金の“事業展開・リスキリング支援コース”が75%補助してくれる」ことも紹介し、「デジタル化への対応・AI時代の人材づくりは小規模企業にも現実的」と助成金活用も推奨した。
動画の締めくくりでは「静かな退職には、本音を引き出す面談と助成金の有効活用など、組織を元気に保つ仕組みづくりが不可欠」と改めてまとめ、動画を締めた。
