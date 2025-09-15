東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子3000メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（SUBARU）が8分35秒90で8位に入った。

超スローペースの展開。各選手が力を温存したまま、最後の1周を迎えた。三浦は大歓声に乗ってポジションを上げる。一時は3番手に浮上したが、最終障害を越えて接触もあってバランスを崩した。その瞬間、観客からは「あー！！」という悲鳴も。3位に1秒34届かなかった。

「勝ちたかった。観客の声がもう地響きかのような、鼓膜破れるんじゃないかってくらい、心の内側から震えるような歓声をいただいて。最後、惜しいところで応援に応えきれなくて凄く悔しい」

7月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会で8分3秒43の日本新記録をマーク。今季世界ランク3位の好タイムをひっさげて、三浦が大舞台に立っていた。

「今まで以上に世界のトップレベルと勝負して、メダルを狙っていく走りをすることが最後に残されたテーマ」

13日の予選は1組3位で余裕を持って決勝へ。この種目で日本初のメダルを狙って、自国の大歓声の中を駆け抜けた。

2021年の東京五輪では、この種目で日本人初の入賞となる7位。2023年ブダペスト世界陸上ではさらに順位を上げて6位に入った。決勝の常連として、世界の強豪に挑んだ。



