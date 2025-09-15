男子3000m障害の三浦龍司8位入賞！ メダル争い最終障害で接触→急失速に場内悲鳴「あー！！」 メダルに1秒34差「凄く悔しい」【東京世界陸上】
東京世界陸上第3日
陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子3000メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（SUBARU）が8分35秒90で8位に入った。
超スローペースの展開。各選手が力を温存したまま、最後の1周を迎えた。三浦は大歓声に乗ってポジションを上げる。一時は3番手に浮上したが、最終障害を越えて接触もあってバランスを崩した。その瞬間、観客からは「あー！！」という悲鳴も。3位に1秒34届かなかった。
「勝ちたかった。観客の声がもう地響きかのような、鼓膜破れるんじゃないかってくらい、心の内側から震えるような歓声をいただいて。最後、惜しいところで応援に応えきれなくて凄く悔しい」
7月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会で8分3秒43の日本新記録をマーク。今季世界ランク3位の好タイムをひっさげて、三浦が大舞台に立っていた。
「今まで以上に世界のトップレベルと勝負して、メダルを狙っていく走りをすることが最後に残されたテーマ」
13日の予選は1組3位で余裕を持って決勝へ。この種目で日本初のメダルを狙って、自国の大歓声の中を駆け抜けた。
2021年の東京五輪では、この種目で日本人初の入賞となる7位。2023年ブダペスト世界陸上ではさらに順位を上げて6位に入った。決勝の常連として、世界の強豪に挑んだ。
