窓の外にいる『虫』が気になる猫→飛んで行った次の瞬間…予想外の『大暴れ』に「想像以上で爆笑した」「全然終えてないｗ」と笑っちゃう人が続出
窓の外側に張り付いている虫が気になって仕方がない猫ちゃん。そわそわしていた次の瞬間…。想像を超える暴れっぷりが面白いと話題になっています。
話題となっている投稿は、記事執筆時点で7.8万回以上も再生され、「予想以上だった」「想像超えててフフッってなった」といった声が集まっています。
【動画：窓の外にいる『虫』が気になる猫→飛んで行った次の瞬間…】
テトくん、虫と出会う
TikTokアカウント「テトの飼い主」に登場したのは、サイベリアンの「テト」くん。全力でおもちゃ遊びを楽しむ、活発で元気いっぱいな男の子です。
ある日、窓の外にいる小さな虫を発見したテトくん。すると、興味津々に虫を見つめ、しきりに手で窓をこすっていたのだとか。窓の外にいることが分かっていないのか、必死に虫を捕まえようとしていたそうです。
虫が飛ぶと…
その後も虫に興味津々だったというテトくん。そして、もう一度虫に手を伸ばした瞬間…。テトくんの行動に驚いたのか、虫は窓から飛んでいったのだそう。すると、テトくんも大興奮だったそうです。
虫が飛んでいくと、その方向に向かってジャンプしたり、何度も虫に向かって攻撃を仕掛けたり。それまでの姿とは打って変わって、想像以上に暴れるテトくんの姿を見て、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。
右に左に大暴れ！
「さっきまでの猫ちゃんと同じ猫ちゃんだよね…？」と疑いたくなるほど、興奮したテトくんは大暴れだったのだとか。右に左に動き回る激しい動きが面白くて、笑わずにはいられません。好奇心旺盛な姿で飼い主さんを楽しませるテトくんなのでした。
投稿は、TikTokにて2100件を超える高評価を集めるなど、SNSで注目を集めることに。想像以上に暴れるテトくんを見て、多くの視聴者の方も思わず爆笑したそうです。
投稿を見たTikTokユーザーからは、「全然追えてないのがかわいいw」「想像以上に暴れてて可愛い(笑)」「虫は大嫌いだけどこういう時の虫はほんとねこちゃんと遊んでくれてありがとうって感じ♡」などのコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「テトの飼い主」では、そんなテトくんの元気で豪快な姿や、ときにはのんびりゴロゴロくつろぐ姿など、日常の様子が投稿されています。
テトくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「テトの飼い主」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。