世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチが13日（日本時間14日）、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催された。同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）が、WBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）と激突。クロフォードが3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ちで、この大一番を制した。男子史上初となる、3階級での4団体統一の偉業を達成した。

6万人以上を収容できるラスベガスの巨大スタジアムで、世界的スーパースター同士が激突した。大観衆が見守る中、クロフォード、カネロの順に入場。マイク・タイソンら大物も多数観戦する異様な雰囲気の中で、開始のゴングが鳴った。クロフォードは2階級上げての挑戦。序盤からカネロと互角の戦いを見せた。

リング上で笑顔を作る余裕も見せたクロフォード。リーチの長さを活かし、ジャブを放ってポイントを稼いでいった。9回、展開が一転して接近戦に。カネロが攻勢を強めて場内が沸いた。しかしクロフォードも上手くいなしながら、左フックを的確に顔面に当てた。

最終12回でも決着がつかず。ゴングが鳴ると、両者ともに手を挙げた。互いに健闘を称えあう姿も。判定決着でクロフォードが完勝を収め、この“世紀の一戦”を制した。クロフォードは涙。感極まった表情を浮かべた。

日本時間14日には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が名古屋市のIGアリーナで対戦。ボクシング界では“同日”に注目の一番が行われることでも話題になっていた。

日本ファンの注目は、米専門誌「ザ・リング」の格付けランク「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」の行方。クロフォードは1位オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、2位井上に次ぐ3位だったが、偉業を達成したことによりクロフォードが順位を上げる可能性がある。X上では「井上尚弥がこれ超えるには6階級制覇＆4階級4団体統一せな無理やろ」「さぁ我らが井上尚弥はどうなるか、、、！」「アフマダリエフに判定だと井上尚弥PFP 1位もう厳しくならんか」「クロフォードに続いて井上尚弥も勝ってくれ」などと様々な声が上がっていた。



