ユベントス対インテルでテュラム兄弟対決!! 揃ってヘディング弾、同じゴールパフォーマンスを披露
13日に行われたセリエ第3節のユベントス対インテルでテュラム兄弟対決が実現した。ユベントスのMFケフレン・テュラムとインテルのFWマルクス・テュラムがともに1点ずつを決め、同じゴールパフォーマンスを披露した。
2人の父は元フランス代表DFリリアン・テュラム氏で、28歳のマルクスが兄、24歳のケフレンが弟。マルクスは2023-24シーズンからインテルに所属しており、ケフレンは昨季からユベントスに所属している。昨季のリーグ戦でも兄弟対決が組まれていたが、2試合ともいずれかが途中出場して先発したもう1人はその直後に交代と短時間の邂逅に終わっていた。
そうして迎えた今節は2人揃って先発メンバーに入り、フル出場となった。試合は2-2で迎えた後半31分、左CKをマルクスが頭で叩き込んでインテルが一歩前に出る。ゴール後にはこめかみに指を当て、もう片方の手は腕に刺してポーズを決めると、ユニフォームの肩をつまんでスタンドに背番号や自身の名前を示してみせた。
ところが直後の後半37分、ユベントスが右サイドからのFKを獲得すると今度はケフレンがヘディングシュートを決めて同点弾。マルクスと同じゴールパフォーマンスを披露し、スタンドから見つめる父に向かっては頭を叩いてゴールしたことをアピールした。
試合は最終的にユベントスが逆転し、4-3で勝利。ケフレンは試合後『DAZN』のフラッシュインタビューで「兄も父も僕があまりヘディングでゴールしないことをからかうんだ。今夜は頭でゴールを決められて本当に嬉しいよ」とコメント。「得点した後はマルクスが兄の目つきで『おめでとう』と言っていたけど笑っていなかったね」と振り返っている。
