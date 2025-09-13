この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ワイモバイルの新料金プラン「シンプル3」をわかりやすく解説した動画が公開され、YouTuberの本間輝明さんがその特徴や注意点について語った。動画では、「定価は上げつつ、割引と特典が拡充」されていること、そして「PayPay経済圏にまとめたい方にとっては、いいプランかもしれませんが、そうでない方にとってはかなり割高な料金となっていますので注意してください」と強調した。



動画冒頭で本間さんは、「UQモバイルの値上げに続き、ワイモバイルも料金にテコ入れが入りました。単なる値上げではなく、付加価値をつけた囲い込みの要素が強くなっています」と解説。今回からSプランは1GB増量して5GB、MとLはそれぞれ30GBと35GBに設定され、基本料金は割引前で値上げされているものの、PayPayカードや光セット割引、家族割などを駆使することで、条件次第でこれまでと同等、あるいは割安に利用できると紹介した。



本間さんは、「PayPayカードのゴールドを多く契約してほしいという意図が見えてきますね」と、ゴールドカード割の割引が強化されている点を指摘。また、「LYPプレミアムの無料特典や、毎月2GBの海外データ通信（2026年夏以降対応）」など、他社を意識した新サービスも注目ポイントと説明した。



さらに、「PayPayの決済回数に応じてギガが増量される新キャンペーン」や、「データの翌月繰越」「Lプランの10分無料通話」など、ユーザーにとって嬉しい要素も解説。一方で、「割引や特典を十分に活用できないとコストアップになりやすい」点も懸念を見せ、「自分が割引を適用できる範囲を計算して、S、M、Lを選ぶのがコツ」とアドバイスした。



最後には、「PayPay経済圏にまとめたい方は魅力ですが、そうでない方は割高に感じるはず」と繰り返し注意を呼びかけ、「今回の新料金プランをどう思ったか、ぜひコメントで教えてください」とファンに問いかけた。動画は「参考になったら高評価とチャンネル登録を」と締めくくり、今後も最新情報を発信する姿勢を見せていた。