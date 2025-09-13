9月15日、ケルヒャー ジャパン株式会社が、モバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact（通称：ハンディエア）」を一般向けに販売開始します。

ケルヒャー モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact ハンディエア（YouTube）

超小型、折りたたみ可能なデザイン、電源・水源不要の製品設計といった特徴により、「出先での高圧洗浄機使用」を可能にしたのがハンディエアです。

クラウドファンディングサービス「Makuake」でも好評だったハンディエアについて、同社マーケティング＆プロダクト本部の本田圭悟さんに話を聞きました。

ーーハンディエアはMakuakeでのプロジェクト開始後「約20分で2500台が完売」だったそうですが、こうした反響は予想されていたのでしょうか？

本田：予想をはるかに上回るもので、ここまでの反響があるとは正直思っていませんでした。 製品に対しては自信を持っていましたが、約1か月のプロジェクト期間に2500台が完売するか未知数でした。

MakuakeプロジェクトのサイトページやSNSの閲覧数などからMakuakeユーザー様からの関心が高いことはMakuakeの方より伺ってはいましたが、結果としてこれほど短時間で完売するとは想像していませんでした。

Makuakeを通して「ハンディエア」のコンセプトにご共感いただけたこと、そして実際に手に取ってみたいと思っていただけたことに、深く感謝しています。

ーーMakuakeのキャンペーンでハンディエアが支持された理由をどう分析されていますか？

本田：主な理由は3点あると考えています。一つ目は「ケルヒャーなのに手軽」という新しさです。Makuakeには、新しい製品や技術に強い関心を持つユーザーが多くいらっしゃいます。私たちケルヒャーが王道の高圧洗浄機という製品カテゴリで、従来のイメージを覆す手軽さを追求したハンディエアに、大きな期待を寄せていただいたと感じています。

二つ目は現代の住環境にマッチしたコンパクトさです。日本の住環境、特に都市部ではマンションやアパートといった集合住宅の居住比率が高く（東京都で7割超）、収納スペースが限られているという課題があります。折りたたみ式でコンパクトなハンディエアが、現代のニーズにぴったりと合致したことも、支持された大きな要因と思っております。

三つ目は「課題解決」への共感です。「待っていました」「まさに欲しかった」「初めてのケルヒャーです」といったコメントが多く寄せられました。日常生活のちょっとした不便を、手軽に解決したいと考えている方々に、この製品のコンセプトが深く響いたのだと思います。

ーーどなたかのコメントで「最強の水鉄砲」という一言がありましたが、御社として想定していなかった使い方は他にはどういったものがありましたか？

本田：着眼点がおもしろいとは感じましたが、真面目に回答するとものに向けては問題ありませんが、人や動物に向けての使用は、最大許容圧力1.5MPaとはいえ、ケガにつながることもあるのでおやめください。

Makuakeのサポーターアンケートでは、「スノーボードや車の雪落とし」「ペットケージの清掃」「排水溝のつまり取り」など、さまざまな活用シーンが寄せられています。皆様のアイデアによってハンディエアが日々の生活のあらゆる場面で活躍する可能性を再認識しております。

ーーMakuakeのサポーター向けにメッセージはありますか？

本田：サポーターの皆様は、30代から50代の男性を中心に、新しいテクノロジーや製品に興味が高い方が多いとうかがっております。

ただ「モノ」を買うだけでなく、「新しいアイデアや挑戦を応援したい」という強い気持ちを持った方々です。日常生活の課題を解決したいという意識が高く、私たちが製品に込めた想いやストーリーに共感し、「こんな製品が欲しかった!」とワクワクしてくださった、好奇心旺盛な方々だと認識しています。

今回のプロジェクトでご支援いただいたサポーターの皆様は、私たちにとってかけがえのない存在です。皆様からの温かいご支援が、開発チームにとって何よりの励みになりました。時にはつたない運営でご心配もおかけしましたが、製品を楽しみにお待ちいただいていることが何よりも励みになりました。

今回、Makuake購入者に任意でアンケートをお願いしましたが、すでにたくさんフィードバックをいただいております。Makuakeの応援購入者の方々は、製品への興味や洞察、一緒に製品を届けていくという高いモチベーションを抱いていただける方々が多いと実感しており、心から感謝しています。今後も皆様の声に耳を傾けながら、より良い製品開発に努めてまいります。

ーーありがとうございました。

ハンディエア（正式名称：OC Handy Compact、オー シー ハンディ コンパクト）は、全国の家電量販店、ホームセンター、ケルヒャー直営店、オンラインショップにて9月15日から順次販売開始となります。メーカー希望小売価格は、1万4982円（税込）となっています。

ハンディエア製品ページ

