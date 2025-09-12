²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー TAK¡¢¿·¶Ê¡ÖPPPP¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡½é²»¥ß¥¯¡ß½Å²»¥Æ¥È¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥È¥ë¥½¥ó¥°¡É¤Ë
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー TAK¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPPPP¡×¤ò9·î17Æü18»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¿·ÃåMV¥é¥ó¥¥ó¥°¡§¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°ÎØ²ö¡×¤ËÀø¤à°Û·Á¤Î¥Ý¥Ã¥×¹½Â¤¡¡¤Ê¤¤½¤¬2Ê¬´Ö¤ÇÌÄ¤é¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Îµ»¤òÉ³²ò¤¯¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Üー¥«¥í¥¤¥É ½é²»¥ß¥¯¤È½Å²»¥Æ¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥È¥ë¥½¥ó¥°¡É¡£¼«¸Ê°¦¤È¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥ß¥¯¤È¥Æ¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¸ì¥é¥Ã¥×¡Ö예뻐예뻐 언니¡Ê¥¥ì¥¤¥¥ì¥¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ë¡×¤ä¡¢¡È¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¡É¤ÈÊü¤¿¤ì¤ë¥ªー¥é¥Óー¥à¤Ê¤É¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥éー¥Õ¥ìー¥º¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ²¡¹¤È¡¢¤â¤Ã¤È¿Þ¡¹¤·¤¯¼«Ê¬¤ò°¦¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢TAK¤é¤·¤¤Á¡ºÙ¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Óー¥È¤Ë¡¢¥ß¥¯¤Î¥¥åー¥È¤Ê²ÎÀ¼¤È¥Æ¥È¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡MV¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ä¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥Ýー¥º¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¥Íー¥à¥¿¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¸À¸ì¤â´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥ª¥¿¥¯¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¡È¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢ËÜÆü9·î12Æü¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë