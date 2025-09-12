J¥ê¡¼¥°¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¡Ö11¿Í¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡×¡¡1¿Í°ÜÀÒ¤â2¿Í²ÃÆþ¡Ä¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤¬¡Ö¥¢¥¤¥³¥óÊÑ¹¹¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï9·î12Æü¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¡ØJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØJ¥¯¥é¡Ù¡Ë¤Ç¡ÖJ¥¯¥éº×¤ê¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö11¿Í¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡×¤Î´ë²è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥ì¥¤¥ê¥¢¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î11Áª¼ê¤À
¡¡²Æ¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ç¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤«¤éµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤¬²ÃÆþ¡£J¥ê¡¼¥°¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï¸½ºß12¿Í¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀªÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö11¿Í¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡×¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡ÖG85¥¬¥Á¥ã·ô¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥°¥í¡¼¥ê¡¼¥¬¥Á¥ã·ô¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë