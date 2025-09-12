¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¤Îââ»ý ¡ÖÄã¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¡×
À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
Á°ÊÔ¡§¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤ÎÂìß·²Æ±û¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«¡ä¡ä
¡¡µå³¦¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¡¢Âî±Û¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çº£µ¨ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¤À¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¼éÈ÷¤Ï¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡NPB¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢°µÅÝÅª¤Ë¾®¤µ¤¤Âìß·¤Ï¤Ê¤¼¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Û
¸½ÌòºÇ¾®164¥»¥ó¥Á¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¡¡photo by Sportiva
¡¡£¶ºÐ¾å¤ÎÄ¹ÃË¡¦Âó¿Í¡¢£²ºÐ¾å¤Î¼¡ÃË¡¦ÍÎ¼¡Ê¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î·»¤ò»ý¤Á¡¢Âìß·²È¤Î»°ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤È·»¤¿¤Á¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¼«Á³¤ÈÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇËá¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢·»µ®¤¿¤Á¤òÌÜÉ¸¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»µ®¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢·»Äï¤Ç»°ÃË¤¬ºÇ¤âÂçÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£·»¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÁá¤¯¤«¤éÆ±¤¸¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢³Ê¹¥¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âìß·¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î·»¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÆâ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤ÎÂó¿Í¤ÏÃÏ¸µ¤Î´Øº¬³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤Ç·Þ¤¨¤¿2014Ç¯²Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ¿·³ã¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤ÆÆüËÜÊ¸Íý¤ÈÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¡¦¥¨¥³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¤Ë±þ±ç¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿Åö»þ¾®³Ø£µÇ¯À¸¤ÎÂìß·¤Ï»î¹ç¸å¡¢Êì¿Æ¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ´Øº¬³Ø±à¤Î°ÂÀîÀÆ´ÆÆÄ¡Ê¸½ºß¤Ï¸ÜÌä¡Ë¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¡££µÇ¯¸å¡¢Æþ³Ø¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢´Øº¬³Ø±à¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ³ØÂ´¶È¤¬¶á¤Å¤¡¢¶¯¹ë¹»¤«¤é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âìß·¤Ï½é»Ö´ÓÅ°¡£ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·»¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤«¤Î¸©³°¤ä»Ô³°¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢´Øº¬³Ø±à¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÌ´¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Û
¡¡Âìß·¤Ï¿·³ã¸©¾å±Û»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢´Øº¬³Ø±à¤ÏÆüËÜ¥¹¥¡¼È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶âÃ«»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤â¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÏÓÁ°¤Ï¡Ö¿ÍÊÂ¤ß¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ìîµå¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸©Æâ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤¬ËÜ¿¦¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»£³Ç¯²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ£±¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¶¯¹ëÂç³Ø¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¹û¤ì¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬Âìß·¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿ÊÝ°é±à¤Îº¢¤«¤é°ì²ó¤â¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¾Íè¤ÎÌ´¡Ù¤ò½ñ¤¯µ¡²ñ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÀµÄ¾¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¡¢¡Ø¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤â¿ÍÁ°¤ÇÌ´¤ò¸À¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸À¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢£±Ç¯À¸¤È£³Ç¯À¸¤Ç¤ÏÂÎ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Ç¤â¹â¹»£²Ç¯¤Î½©¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤½¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¼«¿®¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¹¥«¥¦¥È¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·Þ¤¨¤¿2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£À¾Éð¤«¤é°éÀ®£²°Ì¤ÇµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤ÏÂç³Ø·ÐÍ³¤Ç£´Ç¯¸å¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç¤Î»ØÌ¾¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âìß·¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Îµ¡²ñ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ£´Ç¯¸å¡¢¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¼þ°Ï¤È°ã¤¦ÆÃÄ§¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¯¤ß¡Û
¡¡¤½¤ì¤«¤éÀ¾ÉðÆþÃÄ£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡£Á°Ç¯¤Þ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿³°ºê½¤ÂÁ¤¬¥µ¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¼ÂÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å65¥¥í¤ÎÂìß·¤Ï¡¢ÂçÃË¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤Ë¾®¤µ¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¸«¤Æ¤í¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¤È¡¢Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¡£¼þ°Ï¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦ÆÃÄ§¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ÎÂÎ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¡Ø¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¡£¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËèÇ¯¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤À¤±»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤»¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤ÏÆóÍ·´Ö¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸ò¸ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢£±¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¯¤Ë¤âÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ïº£¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âìß·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â´ÆÆÄ¿äÁ¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÀè¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÂìß·¤¬Î©¤Æ¤Ð¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£¤Ï¤Þ¤º¡¢À¾Éð¤ÇÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤ëÃÊ³¬¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È......¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ÏÂìß·¼«¿È¤¬ºÇ¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨Âç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì»Ï¤á¤¿¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£