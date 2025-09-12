通貨オプション ボラティリティー ドル円８％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.91 7.13 6.55 6.95
1MO 9.21 6.66 7.24 6.40
3MO 9.48 7.01 7.71 7.32
6MO 9.41 6.98 8.17 7.48
9MO 9.42 7.10 8.46 7.73
1YR 9.44 7.20 8.70 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.28 8.48 7.16
1MO 8.08 8.12 7.00
3MO 8.79 8.73 7.50
6MO 9.11 8.86 7.54
9MO 9.37 9.14 7.69
1YR 9.56 9.33 7.82
東京時間10:47現在 参考値
ドル円短期ボラは８％台後半、イベントクリアも来週のFOMCなどをにらみ、少し警戒のある水準
