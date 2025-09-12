　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.91　7.13　6.55　6.95
1MO　9.21　6.66　7.24　6.40
3MO　9.48　7.01　7.71　7.32
6MO　9.41　6.98　8.17　7.48
9MO　9.42　7.10　8.46　7.73
1YR　9.44　7.20　8.70　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.28　8.48　7.16
1MO　8.08　8.12　7.00
3MO　8.79　8.73　7.50
6MO　9.11　8.86　7.54
9MO　9.37　9.14　7.69
1YR　9.56　9.33　7.82
東京時間10:47現在　参考値

ドル円短期ボラは８％台後半、イベントクリアも来週のFOMCなどをにらみ、少し警戒のある水準