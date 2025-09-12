ETF売買動向＝12日前引け、ＧＸテック日、上場アジリトが新高値 ETF売買動向＝12日前引け、ＧＸテック日、上場アジリトが新高値

12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.5％減の1768億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％減の1418億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1599> など107銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ｅコマース－日本株式ＥＴＦ <2627> が4.16％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.39％安と大幅に下落した。



日経平均株価が322円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金878億7200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金862億2400万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が164億3700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が89億3700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が65億9900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が48億3700万円の売買代金となった。



