◇U18W杯スーパーラウンド 日本6―2米国（2025年9月11日 沖縄セルラー）

1次ラウンド（R）を5戦全勝で突破した高校日本代表が11日、スーパーラウンド初戦で、同じく5戦全勝で1次Rを突破した最大のライバル・米国代表をタイブレークの末に破った。

日本は末吉、米国はボレモンが先発マウンドに上がった一戦。3回まで両軍無安打の投手戦となった。

先に安打を放ったのは日本だった。4回に3番・高畑、4番・阿部が連打でチャンスをつくったが、先制点を奪うことはできなかった。

4回まで無安打だった米国に5回に1点を奪われた。打たれた安打はわずかに1本。だが捕逸と悪送球でまさかの先制点献上となった。

1点を追う展開で最終回の7回を迎えた日本は、先頭の4番・阿部が意地の中前打で出塁。相手のエラーが2つ続き1死二、三塁とチャンスを迎えた。ここで横山が試合を崖っ縁から振り出しに戻す右前適時打を放った。なおもチャンスが続いたが、スクイズ失敗や盗塁失敗でこの回1点止まり。7回を無失点に抑え延長タイブレークに突入した。

日本は8回、坂本が四球を選び満塁とすると、岡部が走者一掃の中越え二塁打。さらに2点を加え一挙5得点のビッグイニングとなった。

その裏、同じく先頭に四球を出し無死満塁としたが1失点だけとリードを守り抜き逆転勝ちで大会無敗を守った。8回1死からは石垣が4番手としてマウンドに。150キロ台の直球を連発し米国打線をねじ伏せた。

▼小倉監督 選手たちが本当に良くやってくれた。