韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの“生みの親”として知られるアドア（ＡＤＯＲ）前代表のミン・ヒジン氏（４６）が、自身を誹謗中傷したコメント作成者らを相手取り、大規模訴訟を準備中だと１１日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈが単独で報じた。

記事によるとミン前代表は、韓国で誹謗中傷告訴の専門家として知られるチェ・ギュホ弁護士を、法定代理人に選任したという。チェ弁護士は、かつてセウォル号の海兵警察を卑下するインタビューで議論を呼んだ、料理研究家でＹｏｕＴｕｂｅｒのホン・ガヘを弁護したほか、故ク・ハラさんの元恋人で、ハラさんを脅迫したチェ・ジョンボム氏などの誹謗中傷コメント告訴を代行している。

Ｄｉｓｐａｔｃｈは、ミン前代表がネットユーザーに送った告訴状を入手したとし、該当の訴状には誹謗中傷を含むコメントを証拠として収集し、３００万〜４００万ウォン（約３０万〜４０万円）の賠償金を請求していると伝えた。

ただ、告訴状には「いつでも和解が可能である」という文言が追加されており「電話をすれば、円満な和解のための対話をする意思がある」と、電話番号が記述されているという。

そんな中、被告人の一人が同メディアの取材に応じたといい「（ミン前代表の）和解金は、最低２００万ウォン（約２０万円）から始まった。それ以下では、和解はできないと言われた」「警察の捜査を避けるため、和解した人々もいた」と伝えた。

ミン前代表の誹謗中傷訴訟の結果は、今後も順次明らかになる見込みだとし、同時に「和解金ビジネス」という、一部からの指摘も避けられないだろうと伝えている。