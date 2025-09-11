【TVCM「ジオンの男たち」篇】 9月11日 放送開始

リクルートのグルメ情報サイト「ホットペッパーグルメ」の新TVCM「ジオンの男たち」篇が9月11日より放送される。

本CMは「ごはん、いこっ。」をテーマに展開しているアニメ＋実写風景シリーズの第2弾。今回は「機動戦士ガンダム」よりシャア・アズナブルが登場する映像となっており、夜のレストランで食事を楽しむシャアの姿が描かれている。

CMのあらすじ

舞台は、夜のレストランのテラス席。シャア・アズナブルが、副官のドレン含めたジオン公国軍の部下たちとともにテーブルを囲み、ステーキを前に外食を楽しんでいます。戦場とは異なる穏やかなひとときに、彼らはすっかりリラックスモード。「いやぁ、少佐にもそんな時がありましたか。信じられませんな～」と語るドレンに、シャアが「今も変わらないさ」と返すくつろいだ雰囲気のなかで交わされる会話は、仲間と語らうひとときの安らぎを感じさせるシーンです。最後に、「食事とは、救いかもしれない」というシャアのナレーションが重なり、外食がもたらす癒やしや温もりを象徴的に表現しています。

また、CMは、メインの5人のほかにもキャラクターが登場。細部まで作りこまれた世界観や、見れば見るほど味わい深い演出も見どころです。アニメと実写が融合することで生まれた、このCMでしか見られないシャアと部下たちの食事風景にご注目ください。

(C)創通・サンライズ