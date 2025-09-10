クルマを安全に走らせるうえで欠かせない「タイヤ」ですが、見た目には溝が十分残っているのにガソリンスタンドなどで「交換をおすすめします」と言われ、不思議に思ったことがある方もいるかもしれません。ガソリンスタンドの「EneJet美しが丘」が発信しているインスタグラム（＠nara_gaokagram）では、最近、整備士やディーラーが「タイヤの製造年」をチェックする場面が増えていると投稿しており、「タイヤの製造年」に関する注意点をわかりやすく解説しています。



【動画】タイヤの製造年の確認方法

「溝があっても交換」と言われる理由は？

動画の中で、タイヤは「見た目より製造年が重要」と話しています。理由は、使っているうちにタイヤのゴムが劣化し、ブレーキの効きが悪くなることがあるからとのこと。タイヤが突然破裂する「バーストリスク」の危険性もあり、溝の深さに関わらず5年が交換の目安とされているそうです。



タイヤの製造年は側面に刻まれた「4桁の数字」で簡単に確認できるとのこと。 例えば「4522」と表示されていれば、2022年の45週目（11月頃）に製造されたという意味だそう。タイヤの状態が「ツルツル」かどうかではなく、「何年製」かどうかが最重要のポイントであると説明しています。



ナラサキ石油株式会社 EneJet美しが丘インスタグラム

「タイヤの製造年、見られてるって知ってた？」