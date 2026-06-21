塾講師でタレントの林修（60）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。父の職業を明かし、この日のゲストの俳優・舘ひろし（76）との意外な接点を明かした。林は「ご存じなかったらいいんですけど、宝酒造の林光一、ご存じないですか？」と質問。舘は「林さんね、はい」と答えると「僕の父です」と明かしたもの。舘は「本当に!?ああ、そう…」とうなずいた。林は、父が宝酒造の広報部長をしていて「石