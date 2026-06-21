新しいチャンスは出尽くした――現代のビジネスパーソンほど、そんな閉塞感を抱えやすい。経営学者ピーター・ドラッカーは『イノベーションと企業家精神 エッセンシャル版』のなかで、好機は特別な才能ではなく、誰の目の前にもある「ギャップ（ズレ）」に宿ると説いた。本稿では、その4つのギャップを手がかりに、変化の時代に好機を見つける目の養い方を問い直してみよう。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中