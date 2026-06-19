スマホやタブレット端末が家庭に広く普及した現代、子どもたちの将来の夢として「YouTuber」が定着して久しい。流行を背景に小中学生を対象とした動画制作スクールや、オンラインで個別に指導を受けられる「動画配信塾」が各地で盛況だ。子ども向け動画制作スクール「FULMA（フルマ）」などの事業者が登場し、自宅にいながらプロのクリエーターから撮影や編集の技術を学べる環境が整いつつある。 登録者