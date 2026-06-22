横浜アリーナが発表した観客に向けての「マナー向上」の呼びかけをきっかけに、コンサート会場での「トイレ問題」が議論されている。コンサートに来場しての取材が仕事の一部である音楽ライターの神舘和典氏は、この問題をどう見たか。＊＊＊【写真】「楽しい思い出を残しましょう」…波紋を呼んだ横アリの“御触書”横アリのアナウンスにネット騒然6月15日、コンサート・イベント会場の横浜アリーナが「ご来場の際のマナー