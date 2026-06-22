認知症の「なりやすさ」は遺伝する「認知症そのものが遺伝することは稀ですが、なりやすい因子は親から受け継ぐことがあります」（日本認知症学会専門医で天沼きたがわ内科院長の北川尚之氏）65歳以上のうち、5人に1人が罹ると言われている認知症。その種類はいくつかあるが、最も多いのがアルツハイマー型認知症で、全体の約7割を占める。その中に、遺伝が深く関わるケースが存在するという。北川氏が解説する。「遺伝性のアルツ