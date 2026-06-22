神戸市中央区のマンションの一室で20日、冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかった事件で、遺体が入っていた冷凍庫には電源が入っていなかったことが、捜査関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】【速報】「異臭がする」との通報きっかけで発見の男性遺体入れられた大型冷凍庫に電源入っておらず損壊され腐敗進む神戸・中央区のマンション 20日午後0時半前、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、大型冷