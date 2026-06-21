―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは、最近食べたものの中で何が一番おいしかったでしょうか？その食べ物は、和食でしょうか、洋食でしょうか、はたまた中華やエスニック料理でしょうか。いま、みなさんを質問攻めにしながら、私自身も美味しかったものを思い返してみました。私の場合は、先日何気なく入った居酒屋で頼んだ出汁巻き卵が浮かびます。外側はしっかり焼き上げられており、少し硬めな表面をかみしめ