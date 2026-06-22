女優星野真里（44）の夫で、元TBSアナウンサーで東京都議会議員の高野貴裕氏（46）が22日までにXを更新。日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）でマラソンに挑戦するチャリティーランナーに決まった妻にエールを送った。高野氏は、同番組公式Xの発表ポストを引用。「妻であり、障がいのある子どもの母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん。彼女の才能はもちろん、どん