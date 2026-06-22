日本サポーターのゴミ拾いは、他国のサポーターたちにも波及しているようだ(C)Getty Images格の違いを見せつけた。現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）F組第2節がメキシコのエスタディオ・モンテレイで行われ、森保一監督率いる日本代表は、チュニジア代表を4−0で撃破。貴重な勝ち点3を手にし、決勝トーナメント進出へ大きく前進したサムライブルーの戦いぶりには、第1節の対戦国メディアも熱い視線を送っている。