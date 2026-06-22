お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が、20日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。18歳下の妻でタレントの奥森皐月（22）から結婚前に言われた言葉を明かした。【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月2人は2023年11月、岩井が37歳、奥森が19歳の時に結婚を電撃発表。年の差婚が話題を呼んだ。岩井は奥森とは番組での共演で出会ったという。奥森が、お笑いが好きでハライチのラジオを聞い