岡山駅のホームには、小柳ルミ子『瀬戸の花嫁』のメロディが流れている。瀬戸大橋を渡って四国に向かう列車のターミナルだからだ。【写真多数】駅舎はまるで地中海…ナゾの観光地「宇野」を写真で一気に見る『瀬戸の花嫁』は50年以上前の曲で、もちろんリアルタイムでは知るはずもない。それでもこの曲のメロディをホームで聞くと、なんともいえない旅情を感じるものである。だから、『瀬戸の花嫁』に背中を押されてそのまま四