NHKサッカーの公式Xが、21日に更新。「スウェーデン戦メイン解説本田圭佑さんから大切なお知らせです」と題した動画を公開した。【動画】本田圭佑が連呼！NHKサッカー「大切なお知らせ」公開Xでは「＼本田さんからお知らせ／サッカー FIFAワールドカップ2026スウェーデン戦メイン解説本田圭佑さんから大切なお知らせです。大切なので何回でも言います。日本×スウェーデン26(金)総合 午前7:30 / BSP4K 午前7:45」との