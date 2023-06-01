神戸市中央区のマンションで冷凍庫から成人男性の遺体が見つかった事件で、発見時、冷凍庫の電源が入っておらず、遺体が凍っていなかったことが21日、捜査関係者への取材でわかった。遺体は腐敗が進み、死後一定期間経過しているとみられる。兵庫県警は22日にも司法解剖して男性の身元や死因を調べるとともに、死体損壊や死体遺棄の疑いで捜査している。遺体が発見されたマンション〈2026年6月21日午前 神戸市中央区〉兵庫県警・