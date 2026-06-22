佐野海舟の元トレーナー水野純一氏が回想日本代表、そしてドイツでも活躍を続けるMF佐野海舟。欧州へと羽ばたく直前の約1年間、その肉体を影で支えたのが、専属パーソナルトレーナーであり理学療法士の水野純一氏(WellBody株式会社代表取締役社長)だった。第1回では異次元のフィジカルに迫ったが、今回は「独特なフィジカル論」と「内面の貪欲さ」にスポットを当てる。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小西優介／全3回の2回目