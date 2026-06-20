2026年6月17日（日本時間）、アムステルダムで国賓として歓迎式典に臨まれた天皇皇后両陛下。ダム広場で行われた式典で、天皇陛下は淡いラベンダーカラーのネクタイを選ばれ、雅子さまは淡いブルーのセットアップをお召しになった。近いトーンでまとめられた装いは、並んだ際に自然な統一感を生み出していた。【写真】雅子さま、晩さん会でお召しになったゴージャスな”ゴールドドレス”姿など全身を同じ色で揃えなくても、雅