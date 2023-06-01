【スティレット Swimsuit Ver.】 2027年1月 発売予定 価格：22,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 コトブキヤより、2027年1月に発売予定のノンスケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」。こちらは、コトブキヤのオリジナルコンテンツ「フレームアームズ・ガール」から「スティレット」の水着姿を立体化したものだ。 今回