東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、火元となった「音楽準備室」から燃えた衣類が複数枚見つかったことがわかりました。警視庁などは、衣類を乾かしていた可能性があるとみて調べています。この火事はおととい、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童と教員あわせて11人がけがをしたものです。警視庁によりますと、きのうの実況見分で、火元の「音楽準備室」から燃えた衣類が複数枚見つかったということです。ま