今日21日は、三重県尾鷲市で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。全国で猛暑日が観測されるのは6月1日以来20日ぶりです。今年(2026年)の6月は猛暑日地点数が少ない傾向で、前年の1%程度にとどまる可能性があります。ただ、7月に入ると一転して気温が高い傾向で、関東〜九州は猛暑日が急増するかもしれません。三重県尾鷲市で35℃超え全国で20日ぶりの猛暑日今日21日は東海〜九州の太平洋側を中心に梅雨の晴れ間となり、暑くな